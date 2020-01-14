半導體設備與再生晶圓供應商辛耘(3583)去年下半年營運動能趨緩，2019年第四季營收約7.42億元，季減約24.4%，因去年上半年仍很旺，2019年全年營收39.49億元，比前年的新高水準下滑0.97%。

辛耘去年10月營收1.81億元觸底，2019年11、12月營收逐月成長，但去年第四季營收仍呈現年減及季減之態勢。展望今年台灣半導體景氣在台積電帶動下將持續成長，大環境有利。

辛耘2019年12月營收3.1億元，月增23.81%，年減10.36%。2019年1-12月營收39.49億元，創年度次高，較2018年同期減少0.97%。

辛耘去年第三季營運動能趨緩，單季EPS為1.15元，2019年前三季稅後淨利2.85億元，年增16.2%，EPS 3.55元。去年第四季營運比去年第三季下滑，去年全年獲利預估比前年新高下滑。

(時報資訊)