興富發建設喜迎40週年，將請客！全台五大案，將祭出9折優惠的好康；另外集團旗下的餐飲品牌，自今（14）日起的三天，將提供消費者，凡到現場消費並拍照打卡上傳粉絲專頁，即享全面85折優惠。

建築業的「獵地王」興富發雙冠奪金、感恩回饋，台灣地產界龍頭興富發集團，2020開春喜迎40週年，興富發加碼投資台灣，2019年集團購地總計205.23億元，積極搶地並連續2年穩坐全台建商獵地王。

興富發表示，不但在房產有亮眼成績，集團在2016年冠名贊助的「台北市興富發成棒隊」，日前參加第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，與合庫隊戰況激烈，終場突破12強國手以5比2拿下隊史爆米花首冠，因此將有好康大放送。

總教練呂明賜表示，球員們終於迎來冠名以來第一個全國大賽冠軍！對此，興富發總裁鄭欽天在集團尾牙時，大方祭出40週年感恩回饋優惠方案。

興富發也提供北中南五大新案，官網早鳥預約登記享9折優惠。

興富發表示，這一波興富發感恩回饋活動2020/1/15至2020/02/29，前往興富發官方賞屋平台「早鳥專區」完成預約登記，享興富發子公司巨豐管理代銷之北中南五大全新個案9折優惠，包括台中七期案、桃園青溪案、台南漁光案、高雄農16案、高雄民生臻愛2，簽約完成加碼再贈時下最夯「電動自行車一台」。

至於旗下自營餐飲品牌，1/14至1/16連續3天推出探饈、豐匯、貝可麗烘焙工坊、雲咖啡，至現場消費拍照打卡上傳粉絲專頁，即享全面85折優惠。

另外興富發布局多角化經營已多年，目前陸續開花結果，未來四年新屋完工量預計超過1,700億元。

2019年可謂興富發集團豐收年，北中南推案開出熱銷紅盤，同時也朝向多角化經營，跨界商場、餐飲品牌，旗下有高雄誠廣場、貝可麗烘焙工坊、豐匯、探饈、雲咖啡。

2020年為集團40週年，集團總裁鄭欽天也透露，今年將是興富發改變創新的起始年，預計正式跨足飯店業，開設五星高端酒店，之後幾年也已經儲備好土地，2020北部、中部各有百億大案要進入市場，未來四年，新屋完工量預計超過1,700億元，持續領先業界，期許集團各領域都能遍地開花大放異彩。

(工商 )