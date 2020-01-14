高雄蔡姓男子9年前得知女友李姓女子想要輕生，他表示同意與她一起燒炭自殺，卻將服藥昏迷的李女按入浴缸中溺死；一審將蔡男依殺人罪重判15年、二審改依受託殺人判6年、更一審又依殺人判12年，最高法院維持更二審認定，依受託殺人罪判刑5年定讞。

本案檢察官認為蔡男是蓄意殺人，但他辯稱要跟女友一起死，他也有服藥，醒來後發現她在浴缸，否認有將她抱到浴缸，他沒有按壓女友頸部是她自己溺死的，檢方與蔡男不服更二審判決都提上訴。

最高法院佐以相關證據，認定蔡男跟李女一起去買木炭的影像有被拍到，且李女有傳簡訊向蔡表明她想要死，所以證明被害女子想要燒炭及服藥自殺，駁回上訴、全案定讞。

判決指出，李女對蔡男用情之深、2人關係密切，蔡男原即無自殺之意，但2011年得知她有輕生念頭，且知對方已決定以燒炭方式結束生命，竟未極力勸阻，以解消她輕生之意，反而表面上表示同意一起燒炭自殺，且當她告知開始燒炭時，亦依其指示燒炭。

燒炭過程中，當李女已因服藥而陷入昏迷，且蔡男以礦泉水澆熄炭火時，原可防止她死亡，但蔡男卻以雙手按壓李女的頸部，使她口鼻進入水中之方式，致李女溺斃。

更二審考量蔡男犯後與李的母親達成調解，同意賠償160萬元，且已履行其中之100萬元，李母也同意給予被告自新之機會，依受託殺人罪輕判蔡男5年，案經上訴，最高法院駁回確定。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時 )