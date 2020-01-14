蔡英文總統今天上午接見「戰略暨國際研究中心訪問團」表示，臺灣人民透過這次大選，向全世界再次傳達捍衛主權及民主的決心。未來，我們也會持續與理念相近的國家積極合作，共同捍衛民主自由的價值，一起促進區域的和平穩定發展。

戰略暨國際研究中心此次由前美國駐港澳總領事唐偉康率團，成員還有費和中國研究講座主任白明等人，由外交部主任秘書李光章陪同，赴總統府晉見蔡英文總統，國安會議秘書長李大維也在座。

蔡英文表示，此次是唐偉康大使卸下公職後，第一次率團來訪。很高興能與訪團見面，也非常感謝CSIS在此次總統大選結束後的隔天，即與臺灣民主基金會等機構，共同舉辦國際研討會，彰顯臺灣的民主成就。

她說，臺灣人民透過這次大選，向全世界再次傳達捍衛主權及民主的決心。過去3年多來，臺灣面對中國不斷的打壓，我們始終秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持臺海穩定。未來，我們也會持續與理念相近的國家積極合作，共同捍衛民主自由的價值，一起促進區域的和平穩定發展。

蔡英文強調，美國是臺灣最重要的戰略夥伴，在過去1年，臺美合作關係也締造了新里程碑。包括第一次「印太民主治理諮商」對話、「太平洋對話」等，都有相當豐富的成果。

唐偉康曾參與臺美「全球合作暨訓練架構」，也有許多突破和發展。像是去年，日本、瑞典、澳洲第一次加入合辦工作坊。她相信未來將會有更多國家參與這個重要的合作平台。

她也感謝美國對臺灣長期的支持。未來，我們會跟美國持續強化雙邊夥伴關係，也希望CSIS與所有友人能繼續給予協助，擴大臺美進一步合作。

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(中時 )