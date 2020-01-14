國民黨立委指出，柯文哲已經放話選下屆總統，自詡台灣民眾黨將是「最強監督者」，因此，預測台灣民眾黨將會鎖定藍、綠不想、不敢碰的議題，例如配合時代力量猛批綠營不敢通過的《礦業法》；或讓現任北市勞工局長賴香伶（已當選本屆台灣民眾黨不分區立委）砲轟藍綠都忌憚工商界反彈的勞權保護議題，全力營造台灣民眾黨有別藍綠的形象，「如此一來，台灣民眾黨就能瓜分藍綠選票，預料下屆立委席次還會成長。」

CTWANT 政治爆卦》民進黨佔絕對多數 游錫堃柯建銘爭「綠院」龍頭

台灣民眾黨異軍崛起後，選上三席立委的時代力量淪為立法院第四大黨，選前一路與民進黨政策作為唱反調的前時代力量主席黃國昌，本次飲恨出局。但時代力量強調，包括「小燈泡」媽媽王婉諭在內的時代力量黨團，絕對是新國會最強監督力量。

儘管所有小黨都表示自己將是「最強監督者」，然而外界預期，在蔡英文總統連任票數創下「小英門檻」的同時，民進黨立委席次又過半，小黨雖然可想方設法搶曝光，對議事影響力卻相當有限，就算小黨聯合國民黨或傅崐萁等無黨籍立委，總統蔡英文仍然可能因國會無法制衡而成為「超級大總統」。

話雖如此，蔡英文總統在兩岸、內政的成績單，最後必須由民進黨立委一起扛下，同時影響下一屆的選票。至於朝野未來是否繼續步上對抗老路，引發外界憂心，但無論如何，這是選民的決定，不論好壞都得承擔。

(中時電子報)