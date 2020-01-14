雞蛋是許多家庭必備的食物，不少人卻擔心吃太多恐致膽固醇過高，營養專家表示，體內的膽固醇僅有20％來自吃進去的食物，一般人每天吃顆蛋並不會使膽固醇超標。

雞蛋的營養很高，平均一顆就有和肉類可獲的蛋白質差不多，但價格相對更親民，不過，2019年3月曾有研究指出，每周若吃超過4顆蛋，恐增加心血管疾病風險，但哈佛大學網站刊登的分析卻持不同的意見。

美國麻州綜合醫院的臨床營養專家艾咪麗（Emily Gelsomin）在刊登於哈佛網站的文章表示，平常的「飲食習慣」會影響到吃蛋的量與結果，本身很愛吃肉，又要再多吃四顆蛋，當然會膽固醇超標，但若平時飲食均衡，一般人或素食者，雞蛋是很好的營養來源，不會因為天天吃就導致膽固醇超標。

專家也補充，膽固醇有80％是透過肝臟來分泌製造的，僅有20％是從食物中獲取，因此只要平時飲食均衡，其實吃蛋還有助於更新血管中的老舊膽固醇，幫助血管持續正常運作，並維持彈性。專家說，吃蛋的量取決於個人健康狀態，但建議一般人每週可吃3到4顆雞蛋，若本身愛吃肉或已有膽固醇過高問題的人，則建議要少吃，每週約吃1至2顆就好。

(中時電子報)