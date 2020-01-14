台南市議員謝龍介在選前與人對賭，若國民黨在中市拿不到5席立委，要去跳柳川。選舉結果出爐，台中市長盧秀燕14日受訪回應表示，謝要跳柳川，她並不反對，但是「不能破壞台灣燈會燈飾」，而且還要喊「台灣燈會在台中」，幫2020台灣燈會做宣傳。

謝龍介與台中市民進黨議員謝志忠在選前對賭，台中市立委8名席次，所屬政黨立委拿不到5席，就要跳台中市的柳川，選舉結果出爐，泛綠奪得6席。

台中市長盧秀燕今天出席台中市「雙十公車」記者會時，媒體詢問對於謝龍介這場賭局的看法。盧秀燕幽默地答覆，她並不反對謝龍介到台中市來跳柳川，但是必須要有2個「但書」，目前綠、柳川布置很漂亮的「2020台灣燈會在台中」的春節燈飾，跳柳川時不能破會漂亮燈飾，而且希望他跳下去、爬起來時，要高喊：「2020台灣燈會在台中」，幫忙行銷台灣燈會活動。

盧秀燕的幽默回應，讓現場的媒體及與會民代等貴賓，都會心一笑。

(中時 )