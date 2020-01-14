北市勞動力重建運用處統計，北市有4萬5000名移工，其中超過9成從事家庭看護工作，因此在去年首創試辦「聘僱移工家庭安心支持計畫」，由專業人員搭配通譯到宅關懷，一年下來已服務超過500個家庭，不但減輕移工獨自照顧的負擔，也能讓長輩得到更好的照顧，今年也將持續辦理家戶訪視及系列社區活動。

勞運處表示，以往對於聘僱移工家庭的服務，偏向於移工勞動條件的查訪，而忽略國人雇主的需求，去年辦理的「聘僱移工家庭安心支持計畫」，可透過社工全面了解家庭照顧的需求與壓力來源，並協助家庭使用長照資源，給予移工情緒支持，也能使國人雇主可以安心工作，提高長輩的照顧品質。

勞運處指出，這項計畫去年已服務逾500個家庭，許多家庭對於長照2.0的服務感到陌生，透過社工訪視，了解到可運用長照的復能服務、輔具服務或交通接送服務等，不但減輕移工獨自照顧的負擔，也能讓長輩得到更好的照顧。

另外，去年也辦理4場次社區活動，邀請移工及雇主一起參加，共有169人次參與，透過輕鬆的活動，指導移工烹煮適合長輩的料理、也指導雇主如何與移工相處，當雇主了解移工家鄉的文化及生活，也更具有同理心，而能待移工如家人。

勞運處說明，今年也將持續辦理，若民眾想知道更多相關服務內容，歡迎撥打服務專線02–77031977，或上臉書搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁查詢。

(中時 )