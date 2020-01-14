中美即將簽署首階段貿易協議之時，美方於當地時間13日釋出善意，宣布將中國撤出「匯率操縱國」名單，帶動A股三大股指14日全面大漲。

上證綜指14日早盤上漲0.16％，報3,120.67點，截至上午11點，報3,122.93點，上漲7.36點，漲幅0.24％。深成指早盤開高0.31％，報11,074.89點，目前報11,061.22點，上漲21.02點，漲幅0.19％。創業板指數現報1,936.42點，上漲1.35點，漲幅0.07％。

(工商 )