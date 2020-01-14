美撤匯率操縱國標籤釋善意 A股三大股指走高 11:192020/01/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美即將簽署首階段貿易協議之時，美方於當地時間13日釋出善意，宣布將中國撤出「匯率操縱國」名單，帶動A股三大股指14日全面大漲。 上證綜指14日早盤上漲0.16％，報3,120.67點，截至上午11點，報3,122.93點，上漲7.36點，漲幅0.24％。深成指早盤開高0.31％，報11,074.89點，目前報11,061.22點，上漲21.02點，漲幅0.19％。創業板指數現報1,936.42點，上漲1.35點，漲幅0.07％。 (工商 ) #上漲 #11 #漲幅 #早盤 #匯率操縱國 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎接1／11選舉日 亞太電信推11元快閃資費 14:112020/01/10 科技 去年11月企業僱用增幅 創十年最低 19:022020/01/10 財經 羅明才7連霸 自行宣布當選 19:222020/01/11 政治 陸解放軍在台灣大選日軍事演習 引人聯想 14:142020/01/12 兩岸 《電子商務》雙11、12助攻，網家Q4營收破百億元創高 08:522020/01/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：世紀鋼、新光鋼、新日興、世芯、祥碩、順藥 10:172020/01/13 財經 人民幣中間價上漲88點 10:232020/01/13 財經 恒指收漲316點 騰訊創逾年半高 16:502020/01/13 財經 英國11月GDP年增幅逾7年最低 09:032020/01/14 財經 《台北股市》盤中焦點股：信紘科、奇力新、信驊、聯鈞、中電、眾達 10:172020/01/14 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。