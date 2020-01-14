鈺齊-KY(9802)2020年春夏鞋款訂單，自去年10月至今年3月出貨，以利品牌客戶在奧運前鋪貨，今年元月將進入戶外鞋與運動鞋出貨高峰，業績動能受到法人看好，今日股價雖以低盤開出，但盤中多頭積極表態，股價衝至148元，漲幅在4%以上，表現強勢。

全球戶外休閒產業火熱，鈺齊新產線漸漸開出，也帶動總產能不斷增加，並為業績添活水。法人預期，鈺齊-KY 2019年毛利率表現將較2018年出色，每股稅後盈餘有機會挑戰7元。展望2020年，由於基期已高，營收、獲利成長幅度雖可望維持兩位數，但幅度恐不如2019年，每股純益將有機會挑戰8元之上。

鈺齊旗下越南廠區2019年第3季產能占比40％，高於大陸廠區35.2％；另柬埔寨廠區產能占比24.8％。鈺齊東南亞廠區2019第4季產能持續增加下，去年「非大陸地區」產能占比，將再微幅拉開與「大陸地區」產能占比的差距。

(時報資訊)