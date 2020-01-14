瞄準未來智慧製造需求，外貿協會與機械公會共同舉辦之「台北國際智慧機械暨智慧製造展(iMTduo)」，將在2020年5月6日到9日於台北南港展覽館1館登場，共規劃5大展區，包括「工業物聯網與AI創新生態」、「智慧設備與製造」、「金屬加工與自動化設備」、「精密零組件、感測器與量測設備」及「教育、研發、服務、媒體」，完整呈現智慧製造產品、技術與解決方案。

貿協指出，此展主要是聚焦智慧製造及趨勢，為製造業及加工業升級工業4.0量身打造的國際展覽。目前已報名的國內廠商有慶鴻機電以「HD886L高速銑放電複合加工機」甫獲第28屆台灣精品銀質獎；遠東機械研發出全球第一條具備雲端線上即時量測（AVM）與智慧預測保養（IPM）及雲端虛擬與擴大實境維修（AVR）的鋁輪圈自動化生產線；國外廠商有展出搭配AI自我學習功能之五軸加工機、可連結自動倉儲以達長期無人化加工之臥式銑床的MAZAK，量具大廠MITUTOYO將展出具物聯網功能之各式量測設備。

根據MPI Group研究機構預估，2020年全球製造業將投資2,670億美元在AIoT相關技術之導入。製程導入AIoT不僅能匯集大量製程數據，更有助於掌握產品零件狀態、紀錄製程品質等有效資訊。未來智慧製造亦著重於提高自動化比例及協作機器人的導入，藉由整合市場需求數據分析，可望協助製造業供應鏈管理更快速因應市場需求調整產線，因應未來大量客製化生產趨勢。

為協助業者掌握產業趨勢，展覽期間舉辦高峰論壇及技術研討會等豐富多元的周邊活動，有興趣參觀者可先至官網「參觀登記」申辦預先登錄。

(時報資訊)