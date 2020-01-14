信紘科(6667)去年12月營收滑落利空淡化，股價跌深反彈，盤中攻上漲停。該公司2019年策略性接單台積電大型建廠案件，去年營收創下歷史新高，但毛利率遠低於平均值，影響整體獲利。由於建廠案已接近完工，今年營收創高機率不大，不過，後續穩定施作拆移機服務工程、設備出貨量逐步增加帶動毛利率回穩，今年獲利可望明顯優於2019年。

信紘科2019年營收12.45億元，年增24％，營收創高，主要去年上半年為搶占先進製程工程的市場地位，以利後續二次工程及其他客戶接單，導致大型建廠案件(廢水處理)營收比重增加，但毛利率遠遠不及過去的表現，拖累前3季每股盈餘僅0.8元。

但中科晶圓廠與南科先進製程廠建置及擴充到去年底完成8～9成，使得旗下廠務系統設備及拆移機服務工程需求增加，在產品結構優化下，去年第4季營收3.24億元，雖低於去年第2、3季表現，但預期單季獲利有望來到去年最高。

2020年全球半導體產業景氣樂觀，將有助於設備及拆移機工程服務等穩定的接單，信紘科今年策略上不會再承接大型新建案件，毛利率可望提高。此外，信紘科製程機能水設備已通過國際半導體大廠Golden認證，由於信紘科全新製程機能水設備是國內唯一攻破過往美商、日商把持局面的台廠設備商，產品價格低於日、美商同級產品約2成，且性能略優於對手，有機會今年看到初步成果。

(時報資訊)