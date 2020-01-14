竹南鎮公所14日宣布於鎮內10處觀光及人潮聚集地，設置免費wifi，鎮長方進興與外籍遊客互動。（竹南鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹南鎮公所14日宣布於鎮內10處觀光及人潮聚集地，設置免費wifi，圖為崎頂海水浴場大門。（巫靜婷攝）

苗栗縣竹南鎮公所利用智慧科技行銷觀光，與中華電信合作，在竹南鎮內主要活動、觀光場域，共10處地點設置免費wifi，供民眾使用，鎮公所期盼，透過公共服務的設置，讓網路經濟更發達，也方便民眾打卡行銷竹南之美。

竹南鎮公所為讓民眾「無網不利」，選在竹南運動公園、李科永紀念圖書館、博愛公園、龍鳳漁港、假日之森衝浪基地、崎頂海水浴場、台啤觀光工廠、竹南蛇窯、龍鳳宮、慈裕宮等10處地點，設置免費wifi，鎮民及遊客連線上網，即可享有便利的網路生活。

鎮長方進興表示，目前鎮內各行政機關室內公共區域皆已建置「愛台灣」免費wifi上網，公所初步選擇鎮內主要的觀光地點，及人潮聚集之處設置免費wifi，讓民眾生活及工作便利許多，也可行銷竹南美景。

鎮公所進一步指出，假日之森常有外國籍遊客來衝浪度假，設置免費wifi後，外籍人士可隨時將動態發布上網，同時達到宣傳竹南在地風光的效果；方進興說，現在許多工作不一定要待在室內、辦公室處理，在戶外、山邊、海邊，只要有地方坐下來靜一靜，透過網路也能處理公事。

鎮公所表示，未來民眾可在竹南台啤觀光工廠享用新鮮的啤酒，吃著現烤的台酒香腸，並一邊處理工作，也可在竹南運動公園的樹蔭下，坐在草地上，喝著咖啡，透過免費wifi上網完成相關作業，發揮無限的創造力。

(中時 )