宇舶表Spirit of Big Bang彩虹寶石腕表，42mm彩虹圈款291萬1000元。（HUBLOT提供）
宇舶表Spirit of Big Bang彩虹寶石腕表，42mm彩虹圈款291萬1000元。（HUBLOT提供）
宇舶表經典融合系列黃金結晶體腕，45mm款65萬4000元，38mm 款62萬2000元。（HUBLOT提供）
宇舶表經典融合系列黃金結晶體腕，45mm款65萬4000元，38mm 款62萬2000元。（HUBLOT提供）
宇舶表Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表皇金款，146萬 9000元。（HUBLOT提供）
宇舶表Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表皇金款，146萬 9000元。（HUBLOT提供）
宇舶表BIG BANG INTEGRAL計時碼表，皇金款163萬2000元。（HUBLOT提供）
宇舶表BIG BANG INTEGRAL計時碼表，皇金款163萬2000元。（HUBLOT提供）
宇舶表BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，限量100只，264萬 9000 元。（HUBLOT提供）
宇舶表BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，限量100只，264萬 9000 元。（HUBLOT提供）
宇舶表BIG BANG ONE CLICK魔幻絨毛腕表。（HUBLOT提供）
宇舶表BIG BANG ONE CLICK魔幻絨毛腕表。（HUBLOT提供）

LVMH集團近日在杜拜發表集團旗下鐘表品牌聯合表展，以奢華材質和前衛設計為特色的宇舶表（HUBLOT）發表系列新表，從廣受年輕新貴族群喜愛的Spirit of Big Bang彩虹寶石表，到充滿街頭潮流設計的BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷表、刺青元素的Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表，無不奢華再升級，其中一款經典融合黃金結晶腕表，每款黃金結晶都是獨一無二，為奢華品味下了最佳註解。

★Spirit of Big Bang 彩虹寶石腕表

深受年輕新貴喜愛的Spirit of Big Bang彩虹寶石腕表，今年推出兩款39mm和42mm酒桶型表款，表圈鑲滿藍寶、紅寶、托帕石、沙弗萊石、紫水晶等彩色寶石，打造象徵和平、歡樂的彩虹圈，39mm款連表盤也都鑲滿了寶石，兩款表可組成對表，是選購情人節禮物的最佳首選。

★經典融合系列黃金結晶體腕表

以珍貴黃金結晶打造的經典融合系列黃金結晶體腕表，表盤採用珍貴稀有的黃金結晶，黃金結晶源自黃金在高溫後熔解蒸發，挾帶黃金原子的蒸氣遇冷凝結成結晶，因此每片黃金結晶表盤都是獨一無二，更添奢華。

★Big Bang Sang Bleu II 墨藍計時碼表

邀請Sang Bleu工坊刺青大師Maxime Plescia-Buchi合作聯名的Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表，今年推出刺青墨水藍表盤的新表款，搭配幾何和結構立體美感的表盤設計，更添前衛潮風，表殼有鈦金屬和皇金兩種款式。

★BIG BANG INTEGRAL計時碼表

宇舶表Big Bang系列腕表今年首次搭載一體成型的金屬表鍊，完美體現品牌創新設計和精湛工藝的兩大優勢，款式包括黑陶瓷、皇金與鈦金屬三種款徑，其中全黑陶瓷版本全球限量500只。

★BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕錶

宇舶表在陶瓷技術的研發向來領先群雄，今年新款Big Bang MP-11魔力紅陶瓷表除了採用品牌獨家研發的滿紅陶瓷表殼，且搭載品牌自製14日長效機芯，7個串聯發條盒除了具備動力儲能的功能，且更添設計感，全球限量100只。

★BIG BANG ONE CLICK魔幻絨毛腕表

宇舶表去年研發ONE CLICK可拆換表帶的新技術後，今年將ONE CLICK功能運用在季節限定的絨毛表帶上，只需輕觸按鍵即刻更換Big Bang腕表的風格，隨著一年四季的季節變化更換時尚裝扮。

(中時 )

#黃金 #腕表 #今年 #陶瓷 #寶石