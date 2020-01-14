宇舶表Spirit of Big Bang彩虹寶石腕表，42mm彩虹圈款291萬1000元。（HUBLOT提供）

宇舶表經典融合系列黃金結晶體腕，45mm款65萬4000元，38mm 款62萬2000元。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表皇金款，146萬 9000元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG INTEGRAL計時碼表，皇金款163萬2000元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，限量100只，264萬 9000 元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG ONE CLICK魔幻絨毛腕表。（HUBLOT提供）

LVMH集團近日在杜拜發表集團旗下鐘表品牌聯合表展，以奢華材質和前衛設計為特色的宇舶表（HUBLOT）發表系列新表，從廣受年輕新貴族群喜愛的Spirit of Big Bang彩虹寶石表，到充滿街頭潮流設計的BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷表、刺青元素的Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表，無不奢華再升級，其中一款經典融合黃金結晶腕表，每款黃金結晶都是獨一無二，為奢華品味下了最佳註解。

★Spirit of Big Bang 彩虹寶石腕表

深受年輕新貴喜愛的Spirit of Big Bang彩虹寶石腕表，今年推出兩款39mm和42mm酒桶型表款，表圈鑲滿藍寶、紅寶、托帕石、沙弗萊石、紫水晶等彩色寶石，打造象徵和平、歡樂的彩虹圈，39mm款連表盤也都鑲滿了寶石，兩款表可組成對表，是選購情人節禮物的最佳首選。

★經典融合系列黃金結晶體腕表

以珍貴黃金結晶打造的經典融合系列黃金結晶體腕表，表盤採用珍貴稀有的黃金結晶，黃金結晶源自黃金在高溫後熔解蒸發，挾帶黃金原子的蒸氣遇冷凝結成結晶，因此每片黃金結晶表盤都是獨一無二，更添奢華。

★Big Bang Sang Bleu II 墨藍計時碼表

邀請Sang Bleu工坊刺青大師Maxime Plescia-Buchi合作聯名的Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼表，今年推出刺青墨水藍表盤的新表款，搭配幾何和結構立體美感的表盤設計，更添前衛潮風，表殼有鈦金屬和皇金兩種款式。

★BIG BANG INTEGRAL計時碼表

宇舶表Big Bang系列腕表今年首次搭載一體成型的金屬表鍊，完美體現品牌創新設計和精湛工藝的兩大優勢，款式包括黑陶瓷、皇金與鈦金屬三種款徑，其中全黑陶瓷版本全球限量500只。

★BIG BANG MP-11 魔力紅陶瓷腕錶

宇舶表在陶瓷技術的研發向來領先群雄，今年新款Big Bang MP-11魔力紅陶瓷表除了採用品牌獨家研發的滿紅陶瓷表殼，且搭載品牌自製14日長效機芯，7個串聯發條盒除了具備動力儲能的功能，且更添設計感，全球限量100只。

★BIG BANG ONE CLICK魔幻絨毛腕表

宇舶表去年研發ONE CLICK可拆換表帶的新技術後，今年將ONE CLICK功能運用在季節限定的絨毛表帶上，只需輕觸按鍵即刻更換Big Bang腕表的風格，隨著一年四季的季節變化更換時尚裝扮。

(中時 )