財政部表示，配合農曆春節假期，2019年第4季（按季開徵）及2020年1月（按月開徵）查定課徵之營業稅案件，繳納期間改訂為2020年2月11日（星期二）至2020年2月20日（星期四）。

財政部說明，按季（月）查定課徵營業稅之營業人，依營業稅法40條、第42條第2項及同法施行細則第45條規定，查定課徵之營業稅案件，稽徵機關應於2020年1月底前填發繳款書送達納稅義務人，繳納期間應自2020年2月1日至同年月10日止。惟因2020年1月23日至同年月29日適逢農曆春節假期，郵局寄送作業暫停，恐無法於繳款書所載開始繳納稅捐日期前送達，為維護納稅人權益，爰改訂繳納期間為2020年2月11日至2020年2月20日。

另為方便營業人繳納稅款，便利商店、晶片金融卡、活期存款帳戶、自動櫃員機及信用卡等多元管道，繳納截止日開放至2020年2月22日24時，歡迎營業人多加利用。

財政部提醒，營業人未於2020年2月20日前繳納稅款者，為逾期繳納案件，依營業稅法第50條規定，每逾2日（即自2020年2月23日起）按滯納稅額加徵1％滯納金，逾30日仍未繳納者，移送強制執行。

(工商 )