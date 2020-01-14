財政部長蘇建榮13日視察基隆關花蓮分關及花蓮機場旅客通關業務，除了拜年並致贈春節值勤人員慰勞金外，蘇建榮也特別喊話，讓海關春節連假期間仍應堅守崗位，維持通關順暢及落實查緝作業。

基隆關表示，花蓮機場國際定期包機航班目前以韓國仁川及釜山航線為主，因韓國已列為非洲豬瘟高風險疫區，適逢春節連續假期旅客出入境往來頻繁，花蓮分關於連假期間派員加班辦理通關業務，同時加強各項宣導及查緝措施，以全力防堵非洲豬瘟入侵，籲請民眾切勿任意攜帶肉類製品返國，

(工商 )