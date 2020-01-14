春節期間 海關堅守崗位防堵非洲豬瘟 11:362020/01/14 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財長蘇建榮13日視察花蓮分關。（圖／財政部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮13日視察基隆關花蓮分關及花蓮機場旅客通關業務，除了拜年並致贈春節值勤人員慰勞金外，蘇建榮也特別喊話，讓海關春節連假期間仍應堅守崗位，維持通關順暢及落實查緝作業。 基隆關表示，花蓮機場國際定期包機航班目前以韓國仁川及釜山航線為主，因韓國已列為非洲豬瘟高風險疫區，適逢春節連續假期旅客出入境往來頻繁，花蓮分關於連假期間派員加班辦理通關業務，同時加強各項宣導及查緝措施，以全力防堵非洲豬瘟入侵，籲請民眾切勿任意攜帶肉類製品返國， (工商 ) #海關 #豬瘟 #通關 #蘇建榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 苑裡漁港驚見豬屍 排除非洲豬瘟就地掩埋 13:062020/01/10 社會 輔選護主 他們等著更上層樓 01:512020/01/12 政治要聞 海關近1,500名關員 春節輪班防豬瘟 18:212020/01/13 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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