中美即將簽署首階段貿易協議之時，美方於當地時間13日釋出善意，宣佈將中國撤出「匯率操縱國」名單，帶動香港恒生指數14日早盤走強。恒指14日開報29,149點，升194點，漲幅0.7％；國指指數開報11,475點，升78點，漲幅0.7％。

截至上午近11點，港股由升轉跌，下挫42點，最低來到28,912點後回升。截至上午11點10分，恒指報29,016點，升62點，漲幅0.2％。

(工商 )

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