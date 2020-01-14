中美簽署協議前夕 港股早盤走強 11:362020/01/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美即將簽署首階段貿易協議之時，美方於當地時間13日釋出善意，宣佈將中國撤出「匯率操縱國」名單，帶動香港恒生指數14日早盤走強。恒指14日開報29,149點，升194點，漲幅0.7％；國指指數開報11,475點，升78點，漲幅0.7％。 截至上午近11點，港股由升轉跌，下挫42點，最低來到28,912點後回升。截至上午11點10分，恒指報29,016點，升62點，漲幅0.2％。 (工商 ) #港股 #貿易協議 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美首階段貿易協議 下周簽署 04:092020/01/10 財經要聞 《港股》恆指開漲0.36％，舜宇領漲藍籌股 10:172020/01/10 財經 《港股》恆指收漲0.27％，騰訊領漲藍籌股 17:052020/01/10 財經 許家豪專欄－美伊衝突和緩，美中貿易協議重奪市場目光 04:092020/01/11 財經要聞 陸港觀盤－港股走勢仍良好 初步阻力29,000點 04:092020/01/11 全球財經 白宮：美中貿易協議15日簽署即公布全文 13:462020/01/11 國際 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 螞蟻金服或先於百度等在港股上市 16:092020/01/11 財經 貿易戰緩和 港股看好3大主題 04:102020/01/13 焦點新聞 ATM三大科技股 競逐港股股王 04:102020/01/13 焦點新聞 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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