國際遊輪灣靠高雄港，2019年有58艘次，比2018年的54艘次，年增約7.41％，不過，因遊輪大型化的關係，2019年遊輪觀光人次達90,151人次，年增59.41％，高雄海洋局今年的遊輪觀光主軸，除了高雄蓮池潭與佛光山，也將主推「蚵子寮漁村小旅行」，要讓遊輪旅客感受高雄特有的漁村魅力。

高雄海洋局長趙紹廉表示，高雄市政府與台灣港務公司、旅行社業者，共同推動高雄遊?母港，2019年到訪高雄港的遊輪計有58艘次，進出旅客達到90,151人次，觀光效益估計約2.14億元，為高雄觀光旅遊業暨周邊產業，帶來可觀的商機。

他說，高雄海洋局自2016年開始，在9號碼頭設立遊輪旅客服務櫃台至，今已邁入第5年，協助到訪高雄的遊輪旅客，進行城市觀光旅遊相關諮詢服務工作，其中，高雄蓮池潭與佛光山一直是遊輪旅客詢問熱點。

趙紹廉表示，到訪高雄港的遊輪旅客，採自由行方式者，日益增加，尤其對港口城市的歷史古蹟、文化、宗教與人文相當感興趣，高雄的農漁特產品，物美價廉，品質優，美食小吃一直讓遊輪旅客深受好評，為了讓到訪旅客有不同的觀光體驗，海洋局2020年主打「蚵子寮漁村小旅行」遊程，要讓遊輪旅客對高雄岸上觀光遊程耳目一新。

他說，蚵子寮漁港的現撈水產，聞名國內，HACCP魚市場魚貨拍賣交易，更是吸睛，朝天宮的媽祖宗教信仰介紹、製冰廠臥冰體驗、漫步南沙灘觀夕陽，還有不可或缺的澎湃台式海鮮料理，這些主題活動，相當符合遊輪旅客6到8小時岸上旅遊規劃。

(工商 )