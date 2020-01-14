監委陳師孟聲稱要查判馬英九無罪的法官是要監督司法，但法界認為他是混淆事實，因為「真相只有一個」就是法官判有罪、無罪的心證不容許外力介入，更不容許監委假借「外部監督」達到政治目的，來去修理判陳水扁及郭瑤琪入獄、判馬英九無罪的法官。對此，司法院長許宗力今天表示，陳師孟的行為無疑是在殺害法治。

據中央社報導，許宗力指出，近來傳有監察委員因為不滿個別案件中的法律見解，有意約詢、調查個案承審法官，這在司法工作者之間激起了相當程度的疑慮，司法院也發表了不贊同的嚴正聲明。他在慶祝司法節場合希望重申司法獨立的重要性。

他說，司法獨立是要避免外來的不當干預及壓力，使法官不需要屈從特定人的意志，而能中立超然於各方之間，做出公正無私的裁決。且所謂不受干預，不僅指裁判前不受干預， 裁判後也不受秋後算帳。

許宗力表示，司法獨立得來不易，甚至還有可能在溫水煮青蛙的過程中緩慢衰敗、死亡。而滑坡的起點，往往就在司法捲入敏感政治性案件時，不論判決結果如何，都一定引發敗訴一方特定群體的不滿，於是，責難承審法官的獵巫衝動便從中滋生。

他認為，若僅因為法官闡述內心的法律確信，不滿意判決內容的人就要對法官不利，追究法官的責任，未來他所支持的判決見解，也可能成為另一方陣營對法官鳴鼓攻之的理由，這個過程也將讓法官動輒得咎，終日蒙受被彈劾、懲戒的壓力。

在寒蟬效應下，司法恐將逐漸變得怯懦，法官被迫自我審查以避免事後的攻訐清算，使判決越趨保守安全，而忽略了對法律正義的追求。同時，也將更難期待法官能干犯眾怒，勇於做出保障少數的進步判決。

許宗力指出，若法官有違法失職情事，目前不僅有內部的職務監督機制，法官法修法之後，對法官的監督淘汰也已變得更直接、更有效，而監察權的外部監督在此更扮演著舉足輕重的角色。更何況在枉法裁判情形，法官也會被追究刑事責任。因此，在維護審判獨立的同時，司法並沒有逸脫在權力分立的控制之外。

許宗力呼籲，任何憲政機關皆應尊重司法權形塑個案法律見解的權力領域，以共同維護一代又一代台灣人辛苦爭取而來的司法獨立。

(中時電子報)