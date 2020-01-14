道路交通管制。（公路總局提供）

公共運輸路線及停車場資訊。（公路總局提供）

交通部公路總局今日舉行記者會，公布今年武陵農場櫻花季的輸運計畫。公路總局表示，櫻花季疏運期間，從2月8日起至29日止，共22天，將實施「場內總量管制」、「道路交通管制」、「團客預約入場」、「公共運輸接駁」等四大措施；農場每日管制6000人入場，想賞花的民眾，建議搭乘大眾運輸，明日起開放預購車票。

公路總局表示，受限於雪霸國家公園規定，農場每日總量管制訂在6000人，其中1800人為住宿客，另4200人則是當日來回；當日來回又分遊覽車團客1000人以及搭公共運輸的散客3200人。在花季期間，台7甲線及台7線將對小汽車管制，並檢查車輛通行證，好讓大眾運輸順利通行。

交通部公路總局副總工程司李忠璋表示，武陵農場櫻花非常有名，很多民眾會自行開車上山，造成嚴重塞車，故自2013年起推動公共運輸賞櫻，經過多次調整，今年武陵農場櫻花季疏運邁入第9年，疏運方式已趨穩定、順利。

團客預約入場部分，已於2019年11月22日開放預約登記，每日以20部大巴及10部中巴進場，另顧慮旅運安全，將採事前宣導、監控遊覽車行駛、及事後查核大客車行車管理，呼籲大客車的GPS需全程開啟，同時公路總局將與勞動部、交通部觀光局啟動「聯合稽查」，駕駛工時及行程需符合規定。

散客公共運輸部分，自1月15日起在各超商、國光客運窗口，統一預售台北端及宜蘭端的車票，包含台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場等5條路線，民眾憑車票即可入場，不用另購門票，梨山端則是每日下午4時至6時在梨山遊客中心預購隔日車票。

車票價格：台北至武陵農場全票730元、優待票450元；宜蘭轉運站至武陵農場全票610元、優待票310元；羅東轉運站至武陵農場全票630元、優待票330元；三星鄉綜合運動場至武陵農場全票520元、優待票280元；梨山至武陵農場全票160元、半票80元。

(中時 )