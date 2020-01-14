隨著農曆新年腳步接近，Global Mall新左營車站自2020年1月16日至2月12日推出《金鼠迎春》檔期活動，特別祭出三大獨家好康及年節特色，包括「天天刷GMpay點數四倍送」、「聯名卡一路發滿額禮」單筆滿1,688元，即可獲限量168元電子禮券，同時今年更獨家聯名台灣原創角色「七福神」會員環保禮，加上福氣燈籠點綴出年節喜氣，讓百貨內部充滿濃濃的過年氣氛。

此外，現場還有超過15場應景活動，包括財神爺迎新發糖果、驚奇魔術秀、彩繪燈籠、插畫家超直白見面會等，一連串超值回饋、活動以及開運化妝品、服飾配件多項優惠5折起，陪消費者一起喜迎金鼠年，預計年節期間整體業績成長10％。

Global Mall表示，過年正是添購新衣新物、聚餐的好時機，去年10月推出的GMpay再加碼回饋，2020全年推「天天刷GMpay點數4倍送」，周一至周五至餐飲美食消費即可享、週六至周日則是服飾配件，以及每逢周二綁定Global Mall聯名卡刷GMpay全館消費可享點數回饋四倍送。此外，歡慶新春一路發，Global Mall祭出自2020年1月16日至2月12日刷聯名卡，當日單筆滿1,688元，即可獲限量168元電子禮券。Global Mall APP更推「轉好運抽黃金」，1月16日至29日只要登入Global Mall APP扣會員點數1點，最大獎可獲得真愛密碼鼠年純金飾手鍊。 而且，為能打造濃濃節慶氛圍，Global Mall獨家與毛毛蟲文創旗下台灣原創角色合作，毛毛蟲、微疼、8元哥、熊秋葵、超直白、老闆這魚、賤女奈奈化身為七福神，帶來專屬的好運，並推獨家限量會員禮，包括七福神小麥秸稈泡麵碗組、不鏽鋼伸縮吸管組及摺疊便當盒等，迎鼠年還能做環保。此外1/19更將舉辦插畫家超直白簽名會。

Global Mall指出，新左營車站不僅掛上象徵祈福喜慶的燈籠，春節檔期期間更將舉辦超過15場活動，像是1月25日迎新財神爺發糖果，將福氣傳送出去；而2月1日寶貝繪本故事課，透過說故事帶領孩子進入故事中的奇幻世界；還有2月8日的彩繪燈籠，可以創造屬於自己的燈籠。除了多元的活動外，春節放假多天，想溜小孩也可到全台車站最大室內遊樂園「趣遊樂園」，有歡樂氣墊城堡、冒險海盜船、光速戰車等超過13項的設施，享折扣優惠，還有孩子最愛的「快樂小熊親子館」3米高巨大溜滑梯、彈跳床，初一~初三優惠價270元，打造親子春節歡樂時光。

另Global Mall新左營車站推超值優惠5折起，新年想要煥然一新，展現好氣色，可挑選0918精選服飾2折起、BTU「多隔層兩用側背包」原價1,680元，優惠價999元、de第一化粧品「嚴選開運組」原價5,950元，優惠價3,950元，還有出遊出國實用的禾雅「26吋鋁框行李箱」原價8,980元，限量優惠價2,980元，也可趁機換新。還有精選五大各具特色伴手禮，包括打狗餅舖、塔吉特千層蛋糕、莎士比亞、星巴克及王媽媽香豬捲，像是適合全家團圓分享的高雄在地打狗餅舖「花好月圓禮盒」等。

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