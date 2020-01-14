國內租車專屬「旅平租車險」，租幾天就保幾天，租車擦傷免煩惱，甚至有的產險旅平租車險也可以透過網路投保。

國內旅遊一樣可以玩得很盡興，不少民眾把握春節連假規劃租車與親朋好友來一趟深度走春之旅。明台產險2020年於官方網站推出國內租車旅遊專屬「旅平租車險」網路投保新險種，目前已與全臺199家租車公司合作，未來將陸續增加更多租車公司，租車的同時於明台產險官網完成投保，保單最快30分鐘即生效，座位在九人座（含）以下之客車及客貨兩用車皆可投保。

明台產險表示，「旅平租車險」保障內容除包含旅行平安保險之身故或失能保險金及傷害醫療費用保險金等，也保障旅行期間汽車駕駛人第三人責任保險及車體損失責任保險等，保險期間不小心擦傷租來的車也免煩惱，連自撞也在保障範圍內。以車體損失責任保險20萬元的方案為例，一天只需約350元，租幾天就保幾天，輕鬆無負擔。

明台產險也提醒「旅平租車險」保障範圍僅包含投保本人，建議未有駕駛行為的其他乘客另投保旅遊平安保險。而如有輪流駕駛狀況，則建議每位駕駛各自投保一張「旅平租車險」才能享有完整保障。

至於新安東京產險的「吉時保」也有「短期租車險」。新安東京海上產險表示，短期租借車保險2天保費只要386元，即可有以下保障：1、借來的車損傷，最多可賠10萬元(只限與其他車輛碰撞的事故)；2、對方人受傷，每人最多可賠 50 萬元，每個事故最多 100萬元；3、對方車損傷，最多可賠10萬元。

(工商 )