中美即將簽署首階段貿易協議前，美國財政部於當地時間13日宣布取消將中國列為「匯率操縱國」，人民幣受此鼓舞，14日人民幣兌美元中間價、在岸、離岸價同步大漲，在岸與離岸價更飆至6.86元附近，創六個半月新高。

人民幣兌美元中間價連升三日，14日大漲309個基點，報6.8954元，單日漲幅0.45％，來到5個半月高。在岸價早盤也是一路高歌猛進，截至上午11點15分，報6.8696元，較為上日收盤價6.8942元大漲246個基點，漲幅0.36％，來到2019年6月底附近價位。離岸價則報在6.8698元，上漲125個基點，漲幅0.18％。

美國財政部於2019月8月初宣布將中國列為匯率操縱國，不僅導致兩國經貿關係進一步緊張，貿易戰升溫，人民幣兌美元匯價也因此貶破「7」。其後人民幣匯價在7之上維持將近半年，直至2019年12月中美宣布重啟協議進展，雙方局勢和緩，人民幣兌美元匯價才又回升到7元以下。

投行高盛在最新報告中表示，中美貿易協議有助於人民幣走強，建議2020年買入，其策略師指出，大陸宏觀經濟可能已在2019年第4季觸底，預期經濟活動會在2020年回升，此一改善趨勢將進一步支持人民幣走高。

另外，加拿大豐業銀行外匯策略師高奇認為，人民幣或最快春節前漲至6.8元，主因中美貿易進展，令市場預期較好。

(工商 )