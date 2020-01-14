國民黨慘敗，在江啟臣宣呼籲所有的中常委總辭、組成臨時決策委員會後，徐弘庭、蔣萬安、黃昭順等接連響應退出，已宣布將參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中表示，這是一個值得肯定的發展。

張亞中指出，國民黨決策機制的改革的確已經刻不容緩。國民黨的結構改革，必須先確立一個原則，即國民黨是黨員的黨，是基層庶民黨員的黨，不是中央委員的黨，也不是中常會的黨，不是黨主席的黨，更不是用制度來保護權貴與既得利益的黨。「黨員、黨代表、中央委員、中常委、黨主席」是國民黨內部的權力金字塔體系，看起來似乎是由下而上，沒有問題，但在實際運作時，問題卻層出不窮。參選黨主席必須要具有中央委員或中評委的資格；黨內派系、地方政治家族及「換票聯盟」左右了中央要員選舉；中常會政治功能性不彰，甚至被職業中常委所把持。

張亞中指出，組織系統看起來井然有序，但所展現出來的卻是暮氣沉沉。在這種制度下，黨員可以參選國民黨總統候選人初選，但如果沒有當過中央委員或中評委，就無法參選黨主席。年輕及優秀的社會人士，由於沒有政治背景或政商關係，最多選個黨代表，也就無法再更上層樓而止步了。當然，他也極有可能為了自己的未來，而成為「換票聯盟」的一個工具。如果比較現在的中常委組成方式與功能，與以往兩蔣時期已是天淵之別。中常委所製造的媒體「新聞性」已經遠大於其應有的決策「功能性」。

張亞中主張，國民黨是一個民主的政黨，結構內各組織的產生方式，其開放、民主、公平程度必須要更勝於國家的選舉，才能引領國家更開放、民主與公平。今日選總統，年滿四十歲，得申請登記為總統候選人，而沒有設定必須擔任過任何政治職務的限制，國民黨卻為黨主席的參選條件設下條條框框。國民黨組織改造的首要之務就是推倒權貴結構的腐朽高牆，改造國民黨，就必須貫徹國民黨是一個屬於全民、而非權貴或既得利益者相互包庇分贓的政黨，未來黨主席、中常會、中央委員的選舉，都必須由黨員直選產生，而每一位黨員均有成為國民黨主席、中常委、中央委員的被選舉權。

張亞中建議，黨代表與中央委員、中常會應以「一條鞭」的方式產生，均由黨員一次性直選。最高票多少名擔任中常委，次高票多少名擔任中央委員，再次高票多少名擔任黨代表。如此可以避免黨內派系、地方政治家族及「換票聯盟」把持，可以讓更多優秀青年及社會賢達進入黨的決策體系。

中常會應有政治功能性，而不全然是代表性的組合，因此中常會的代表必須有其功能代表性。組成基本上應包括：黨員直接票選出來的中常委、中央政府官員代表、立法委員代表、地方首長代表、地方議會代表、青年代表、社會賢達代表等七大區塊。如果中常委為35名，則每一個區塊平均為5名。若在野時，中央政府官員的名額平均分給其它區塊。

張亞中還說，國民黨未來的黨內機制能否做到公平、公開，也是民眾檢驗其是否值得信賴的重要指標。黨員名冊掌握在少數人手上，連署受制於黨工，參與黨員缺少公開傳播理念管道，都是國民黨老化、封閉的主要原因。解決這個問題並不難，方法就是國民黨必須在黨主席及「黨代表、中央委員、中常委」等一次投票方式上，率先推動「網路投票」。過現代化的網路平台，運用數位化的優勢，讓整個選舉機制公開、透明。目前的網路科技已經可以完全處理投票問題，這也是國民黨徹底變革的必要路徑。

(中時 )