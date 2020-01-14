美陸即將於15日簽署第一階段貿易協議，長達一年多的貿易戰將暫時告一段落。根據外媒報導，美國貿易代表署在去年12月13日發布「美陸協議背景說明」文件中指出大陸承諾將購買美製造業、農業與服務業等商品，而川普政府消息人士透露其中具體數據，指出大陸承諾未來兩年內將訂購總額2000億美元美商品，其中製造業商品為最大宗，為750億美元。

綜合美媒CNBC與《南華早報》報導，根據「美陸協議背景說明」文件指出，第一階段貿易協議中，大陸在未來兩年內將購買總額2000億美元的美產品，可分為製造業、能源、農產品以及服務業商品四大類；而《南華早報》引述知情人士透露，其中包括最大宗為750億美元的製造業產品，其餘為能源產品500億美元、400億美元農產品以及350億至400億美元的服務商品。為了替簽署協議製造良好氣氛，華府也於13日宣布將大陸從匯率操縱國名單中去除。

外界仍存疑對於大陸能否有足夠市場需求，可讓在2016年貿易戰未開打時的對美200億美元農產品訂單增加至承諾的400億美元。不過位於上海、提供農業大宗飼料原料價格與行情的「中國匯易網」（JCI China）分析員認為，「相當有信心」大陸可以達到此一訂購量需求，並指出最主要的訂單仍在大豆，接著是較小額的水果、豬肉、家禽肉、穀類、高粱等農產品。

此外，第一階段貿易協議也將強化智慧財產權保護，並新增關於強制技術轉移、匯率、金融服務以及大陸經濟中部分關鍵市場管道等章節。美國財政部長梅努欽12日在福斯新聞網表示，目前第一階段貿易協議文本翻譯即將完成，「民眾將看到，這是一份非常、非常廣泛的協議」。

(中時電子報)