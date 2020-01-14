2020選舉國民黨慘敗，黨內響起改革呼聲，至於誰能接任黨主席？有人主張應由最強A咖朱立倫重掌黨權，也有人主張中生代以年輕化重振國民黨。資深媒體人韋安直言，國民黨一些中常委，一邊表示不會慰留吳敦義，一方面又在給曾永權做球主導黨主席補選，「這樣的改革根本換湯不換藥」。

國民黨2020大選慘敗，黨主席吳敦義11日當晚宣布，待15日中常會時，將率一級主管「總辭」。姚江臨等數位國民黨中常委怒批吳敦義，開票當晚就該立即請辭且生效，不是等到周三，如此凌遲中常委，也不要讓外界認為中常會會慰留。依照章程，將由第一副主席曾永權代理黨主席，並於3個月內改選主席，屆時合併中常委改選。

對此，韋安在臉書指出，國民黨一些中常委，一邊表示不會慰留吳敦義，一方面又在給曾永權做球主導黨主席補選。他認為，這樣的改革根本換湯不換藥，還是宮廷式地「變法」、「玩法」，讓老人政治繼續下去，「怪不得江啟臣、蔣萬安會呼籲集體請辭中常委反制」。

他說曾永權身為秘書長和韓競辦總幹事，也該為不分區名單和總統選舉大敗負責而裸退，毫無資格當看守黨主席。他認為，國民黨應該學習民進黨在九合一之後，先找一個縣市長代理黨主席。

(中時電子報)