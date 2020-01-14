被稱為「特勤吳彥祖」的林政宏（左），近日內將要歸建國安局，未來的動向引起網友專注。（陳信翰攝）

「特勤吳彥祖」林政宏在IG貼出閉目養神的照片。

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」，本名林政宏，因外型亮眼意外爆紅，一舉一動都引發關注。隨著2020大選結束，預計18日歸建，林政宏表示，這段期間以來感謝大家對他的欣賞，雖然任務還沒結束，但終於可以好好睡覺了。

34歲的林政宏身高180公分，目前單身，任職警政署保六總隊第一警官隊，在大選期間擔任韓國瑜貼身隨扈，因外型亮眼，神似港星吳彥祖，意外引發關注。

據《中天新聞》報導，林政宏日前PO文表示，11月18日初登場，得到了很虛華的稱號，起初以為是為了提升特勤形象而被報導，覺得過了興頭就不會出現在媒體版面上了。

意外被關注，讓林政宏直呼，「做夢也沒想到會上表特」，開始有人要求合照、加油打氣、被肉搜…，成了「被叫吳彥祖的路人」，但一點也不困擾，因為被人喜歡是開心的，也重建了自信心，還自嘲「很膚淺」，但最深的感受是感謝，「謝謝你們的欣賞，一個在電視畫面的陌生人」。

12日他也在IG限時動態上PO出一張閉眼的照片，表示現階段任務還沒解除，仍繼續工作，等中選會公告隔日才會回到官一隊，但「現在可以好好睡了」。

(中時電子報)