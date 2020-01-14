「味王」味精可說是家中廚房必備調味必備品，黃紅相間的造型深深烙印在每個人腦海中，悠遊卡也跟著大家一起懷舊，推出「味王味精造型悠遊卡」，把回憶化為具體，把好味道留在身邊，15日起開放預購至22日。

味王是台灣老牌食品廠，今年成立滿一甲子，為了紀念這個熟悉的好味道，悠遊卡公司特地發行「味王味精造型悠遊卡」，採味王味精等比例縮小製作，搭配金色鑰匙圈吊飾，除有濃濃古早味外也充滿年節氣氛。

悠遊卡近年來推出數款「古早味」屢屢吸引卡友搶購，去年推出「好運乖乖來造型悠遊卡」造成萬人空巷大搶購，今年已推出有「台灣版LV」稱號的「茄芷袋造型悠遊卡」，一樣相當具有復古風情，未來悠遊卡公司將持續推出懷舊造型的系列卡片，讓愛好者收藏。

悠遊卡公司表示，「味王味精造型悠遊卡」自1月15日早上10時起在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，每款售價190元，至1月22日晚間11時59分截止，逾時不候。

為讓每個想入手的消費者都能買到想要的悠遊卡，悠遊卡公司今年起對部分造型悠遊卡採取「預購制」，希望能讓每位喜愛的消費者都可以買到，不會再有向隅者，充分滿足消費者對造型悠遊卡的蒐集需求。

(中時 )