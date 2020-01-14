農曆春節及寒假期間向來為旅行綜合保險的投保旺季，今年產險業旅綜險的重點仍在民眾最關心的「班機延誤、班機取消和行李損失」等常見理賠項目，華南產險表示，除了將網路投保旅綜險的「班機延誤理賠」時數縮短到2小時就定額理賠外，也提高竊盜保障。

繼新光產險「班機延誤」2小時就理賠後，華南產險也決定跟進。華南產險說，班機延誤理賠」時數縮短到2小時就定額理賠2,000元、保險期間可理賠2次。此外，再提升「手機及現金失竊、信用卡遭盜用、旅行期間居家竊盜」的損失保障金額，以更優惠的理賠條件和完整的保障項目，讓民眾出國旅遊更安心。

華南產險表示，該公司的旅綜險2小時以上就定額理賠2,000元，最高延誤8小時以上理賠14,000元，而且班機延誤2小時以上、最終仍宣布取消的話，另外再加碼給付2,000元，等於保險期間內不幸碰上二次班機延誤及取消，最高可獲理賠32,000元，賠償金額領先多數產險公司。

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