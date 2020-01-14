蘋果(Apple Inc.)連續第三年發起農曆新年賀歲短片企劃，今年特別邀請到兩岸三地三金影后周迅主演，話題十足。今年蘋果春節影片名為《女兒》(Daughter)，講述周迅帶著女兒開計程車維生，以及她本身也同時身為女兒與母親的雙重角色，對比前兩年的賀歲短片《三分鐘》、《一個桶子》來說，有獨特的感人之處。而全程使用 iPhone 11 Pro 拍攝的手法也在也在PTT中掀起討論。

針對今年度春節短片，蘋果已經在 YouTube 公開片長 8:19 的完整影片，並且也公布了幕後拍攝花絮。這兩段影片都登上了蘋果台灣官網，提前醞釀了濃厚的農曆年氛圍。究竟蘋果今年的春節影片《女兒》的企劃發想還有拍攝上有那些值得你我了解的重點，一起來瞧瞧！

＊ 春節影片創作理念

這一次，Apple 用 iPhone 11 Pro 超越電影拍攝的的界限。2020年春節蘋果邀請電影級陣容，請來 2017 年奧斯卡金像獎提名影片《關鍵少數》導演西奧多·梅爾菲(Theodore Melfi)， 2020 年金球獎提名影片《小丑》攝影 指導勞倫斯·謝爾(Lawrence Sher)以及華語影壇周迅，透過以 iPhone 11 Pro 全程拍攝，為呈現了一部前所未有的春節影片。

＊《女兒》的電影創作靈感

《女兒》，片如其名，是以女性視⻆為出發點，靈感源於真實題材而創作的關於一家三代在除夕夜重聚的故事。作品中塑造了兩個代表不同時代的「女兒」形象: 一位是活在當下的新生代「女兒」。她的身世有些特別，從小以乘客的身份， 和開出租車的媽媽二人相依為命，一路為家。從她的視⻆，我們能感受到孩子的美好純真，以及超過同齡人的獨立懂事。作為女兒，她盡力為媽媽分擔著來自社會的輿論壓力，是媽媽的貼心「小棉襖」。 另一位是出生在八零年代的「女兒」。因和母親觀念不同而離家多年，憑一己 之力帶孩子開出租車謀生的單親媽媽。從她的視⻆，我們看到現代女性獨立堅強的一面。 她代表了大多數從中國傳統人家走出來的「女兒」形象。她們有著和上一代人截然不同的價值觀和家庭觀，渴望選擇自己想要的生活，為掙脫普 世社會對女性身份的狹隘定義而一直奮鬥在路上。

這部影片中的人物關係和情感羈絆，看似是家庭個例，實際上折射出的是女 性意識覺醒的大環境的時代變遷。影片向觀眾傳達的主題觀點是:即使家人間觀點完全不同，愛依然能讓 我們重新走到一起。希望每一位觀眾能理解和珍惜與家人一起的時光。

Shot on iPhone 11 Pro─蘋果春節短片《女兒》

＊創作感悟:與大師同行-鏡頭背後的《女兒》

《與大師同行》- 鏡頭背後的《女兒》的幕後拍攝影片，講述的是三位專業電影人對於電影拍攝的一次實驗性探索:用一個創新的拍攝工具講述一個充滿人情味的故事。

Shot on iPhone 11 Pro — 《與大師同行》 - 鏡頭背後的《女兒》

2017 年奧斯卡金像獎提名影片導演西奧多·梅爾菲說，「作為一個說故事利器，iPhone 11 Pro 讓他發現了更多全新的可能。在拍攝中，他物盡其用，將iPhone 11 Pro 的功能發揮得淋灕盡致。」在導演西奧多·梅爾菲的眼中，用 iPhone 11 Pro 拍電影這一嘗試，是把新科技和說故事相結合，這樣的方式會更打動人。

2020 年金球獎提名影片攝影指導勞倫斯·謝爾以其專業電影人的身份，與觀眾分享使用 iPhone 11 Pro 的切身感受。「無論是低光拍攝，還是防手震功能， 鏡頭表現都十分理想，相比於專業攝影機也毫不遜色。有了這部可以裝在口袋裡的專業拍攝工具，人們只需要去想那些有趣的創意就可以了。」作為 iPhone 的忠實用戶， 勞倫斯·謝爾表示三鏡頭系統給他帶來的了很強的震撼，尤其是鏡頭的動態表現，畫面的呈現越來越棒。由於鏡頭表現大幅提升，這讓他想出了很多拍攝的想法，這讓畫面變得更加豐富。尤其是在車裡拍攝的場景，可以說是全方位利用了 iPhone 11 Pro 的特點。

對於華語影壇影后周迅來說，參與影片《女兒》的拍攝是其影視生涯中一次全新的嘗試。她在採訪中說到，「與好萊塢導演和攝影指導的合作，是一件非常驚喜的事情。在 iPhone 11 Pro 鏡頭前演戲，和在專業的攝像機前表演一樣 自然。」

＊關於 iPhone 11 Pro相關話題

作為蘋果首款足以稱之為 Pro 的手機， iPhone 11 Pro 為智能手機開啓了新的可能，具備超強三相機系統，4K 影片，強大的低光拍攝等等。這一台口袋就能裝得下的手機，能帶來前所未有的拍攝體驗。女兒》整部影片使用 iPhone 11 Pro 拍攝，展現了其強大的拍攝功能和技術革新。全新三相機系統，由超廣⻆相機，廣⻆相機和望遠相機組成。經過對相機的白平衡和曝光參數的精確調校，實現了拍攝效果出眾的4倍光學變焦。4K 影片拍攝可以呈現 iPhone 迄今最高畫質的影片。不僅如此，擴展的動態範圍和電影級的防手震功能讓畫面更加流暢，細節更加豐富。

在低光環境下，夜間模式運用鏡頭傳感器配合智能軟體，以及 A13 Bionic 晶片， 實現了 iPhone 前所未有的拍攝效果。除了用 iPhone 11 Pro 拍攝《女兒》，幕後團隊也使用 iPhone 11 Pro 拍攝了《與大師同行》 - 鏡頭背後的《女兒》的影片。以專業電影人的視⻆，深度解讀《女兒》的拍攝歷程。

從《與大師同行》 - 鏡頭背後的《女兒》這段影片，以及陸媒的採訪，可以進一步了解更多《女兒》這部春節斷片的幕後拍攝故事。以正片還有幕後拍攝過程來說，整部片約使用 20 部 iPhone 拍攝完成，歷時約 5 天，後製剪輯則耗時約 3 周的時間。為什麼後製花了這麼長的時間，導演指出這乃是因為因為使用 iPhone 拍攝太簡單了，因此拍攝的畫面很多，花了很多時間來取捨。主要的後製處理，大多是畫面調色，此外就是用超廣角鏡頭拍攝有嬰兒畫面時，因為超廣角鏡頭視野過大，拍攝到一些穿幫鏡頭。拍攝過程中，導演則是指出因為 iPhone 11 Pro 太輕容易不夠穩定，所以從幕後影片可以看出多數拍攝時都在 iPhone 11 Pro 外頭加上了 Beastgrip 外接支架；而為了讓畫面能具有更強的表現力，拍攝過程也使用了 Filmic Pro 來加強。相對於前兩年陳可辛導演利用 iPhone X 所拍的《三分鐘》，以及導演賈樟柯透過iPhone XS 所拍攝的《一個桶子》，今年的春節短片《女兒》在iPhone 11 Pro 本身鏡頭方案升級的前提下，沒有使用外接鏡頭的輔助，主要是輔助工具都是用於穩定性的提升。

當然，在人人都可透過 iPhone 拍攝短片的前提下，事實上更考驗的是導演的取景還有敘事能力。這恐怕就是你利用 iPhone 拍攝影片跟專業級團隊透過 iPhone 拍攝影片之間最遠的距離。

(中時電子報)