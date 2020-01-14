台灣2020年大選

台灣脫離日本統治100年後，中國大陸前國家主席江澤民1995年發表談話說，「實現祖國的完全統一，促進中華民族的全面振興，仍然是所有中國人的神聖使命和崇高目標」。兩年後，他在香港回歸儀式上說，在「一國兩制」這偉大的理念下，香港在回歸大陸後，仍可以繼續維持特有的政治和法律制度。

然而，CNN新聞網14日分析指出，台灣11日大選總統蔡英文大勝，壓倒性否決了「一國兩制」。而主導這次大選的，是對中共的恐懼，還有不要走香港「一國兩制」老路的渴望。

大陸外交部發言人耿爽12日針對蔡的大勝說，無論台灣島內局勢怎樣變化，「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實不會改變。

此外，大陸官媒《環球時報》12日在一篇社評中說：「對蔡當局新的挑釁行動給予迎頭痛擊，包括使用令蔡當局難以承受的軍事施壓選項。要讓蔡英文和民進黨在相對和平的台海局勢和地動山搖之間做出抉擇。」

然而，分析指出，無論北京怎麼反應，就算幾年前還不是，但如今有一件事很清楚──那便是：台灣選民不會選擇和中共統治下的大陸和平統一。

幾乎每個台灣人似乎都了解這點，縱使對北京態度較友善的國民黨總統候選人韓國瑜也反對「一個兩制」。蔡英文掌握了台灣人的顧慮，以此為選舉主軸，一舉贏得超過810萬票，遠勝韓國瑜200多萬票，刷新了馬英九創下的760多萬票紀錄。

(中時電子報)