台中市第三選區立委當選人樣瓊瓔發表聲明，宣布辭去國民黨中常委。（楊瓊瓔競辦提供／王文吉台中傳真）

國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔（中）宣布辭去中常委職務。（資料照片）

國民黨立委江啟臣昨日深夜於臉書發文，宣布辭去國民黨中常委。新科立委楊瓊瓔表示説「改革刻不容緩，團結找回民心！」她也宣布跟進辭中常委。

(中時 )