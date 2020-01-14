汽車烤漆廠竄大火 黑色濃煙數里外可見 11:572020/01/14 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗市國華路汽車烤漆廠發生火警。（何冠嫻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局趕抵灌救。（何冠嫻攝） 大量濃煙不斷竄出。（何冠嫻攝） 消防人員持續灌救。（何冠嫻攝） 烤漆廠發生火警，大量濃煙竄出。（何冠嫻攝） 苗栗市國華路上1家汽車烤漆廠，14日上午11點多發生火警，大量濃煙竄出，廠內火勢猛烈，消防人員控制火勢並持續灌救中，初步了解，廠內無人受困。 苗栗縣消防局獲報趕抵現場，出動多輛消防車，出水灌救控制火勢。由於廠內悶燒，大量濃煙竄出，一旁的檢驗站也冒出濃濃黑煙，廠內堆放大量易燃漆料，消防人員戒備持續灌救，數輛消防車停放國華路南下車道，警方也出動維持交通，指揮用路人改道。 (中時 ) #大量 #濃煙 #國華 #消防人員 #消防車 也許您會感興趣 推薦閱讀 選前最後衝刺 呂國華獲林姿妙加持狂掃街 14:202020/01/10 政治 宜蘭立委選舉林姿妙當後盾 呂國華拜票走透透 04:102020/01/11 地方新聞 呂國華競選總部冷清 支持者失落 19:192020/01/11 政治 宜蘭立委選戰呂國華挑戰失敗 承認敗選 19:492020/01/11 政治 台61線發生聯結車翻車 駕駛被壓在車頭下無呼吸心跳 22:012020/01/11 社會 菲律賓火山噴濃煙 專家：有可能隨時爆發 14:522020/01/13 國際 社會熱門新聞 3人遊日本 他竟趁女友睡著與妹妹洗鴛鴦浴 - 社會 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 社會 資深媒體人疑病逝家中 同業：他近年突然暴瘦 - 社會 電視台資深媒體人猝死家中 沙發上安詳離世 - 社會 女華僑分屍 兇嫌浴室驗出血跡遺體仍缺一塊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。