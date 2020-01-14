苗栗縣消防局趕抵灌救。（何冠嫻攝）

大量濃煙不斷竄出。（何冠嫻攝）

消防人員持續灌救。（何冠嫻攝）

烤漆廠發生火警，大量濃煙竄出。（何冠嫻攝）

苗栗市國華路上1家汽車烤漆廠，14日上午11點多發生火警，大量濃煙竄出，廠內火勢猛烈，消防人員控制火勢並持續灌救中，初步了解，廠內無人受困。

苗栗縣消防局獲報趕抵現場，出動多輛消防車，出水灌救控制火勢。由於廠內悶燒，大量濃煙竄出，一旁的檢驗站也冒出濃濃黑煙，廠內堆放大量易燃漆料，消防人員戒備持續灌救，數輛消防車停放國華路南下車道，警方也出動維持交通，指揮用路人改道。

(中時 )