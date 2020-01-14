曾在質詢期間對高雄市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」的是議員黃捷，昨日（13）發文宣導春節停運與加強清運時程，更在文末特別標註「既然市長回高雄」、「接下來就是我們的事了」、「高雄人準備大掃除囉」。

黃捷在臉書發文，寫道：「大選後第2天，大家心情應該也沉澱的差不多了吧！接下來馬上就要過年了，為了因應春節大掃除所產生的垃圾，環保局清潔隊除了在『初一至初三（1月25日至1月27日）垃圾停運3天外』，將在『1/16-1/24（除夕）、1/28（初四）加強清運』！ 」

不僅如此，黃捷更強調：「如有巨大廢棄傢俱的載運需求，請先打電話跟環保局清潔隊登記及約好時間，暫置地點切勿妨礙交通或造成環境髒亂，清潔隊大哥大姐非常辛苦，請盡量不要造成他們困擾，再麻煩大家注意喔！」

此外，黃捷除了在文末附上清潔隊連絡方式查詢網站，更特別標註關鍵字——「既然市長回高雄」、「接下來就是我們的事了」、「高雄人準備大掃除囉」。文章一出，截至出稿時間，獲得超過4500個讚與超過150則留言，網友紛紛回應：「喜歡妳親切的對基層的關懷，我很尊敬清潔隊員」、「過完年，那個高嘉瑜說要兌現承諾開第二場演唱會喔」、「麻煩黃捷議員好好的鞭策他」、「高雄市民開始要把拉圾處理掉了」。

(中時電子報)