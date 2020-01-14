教育部今表示，109學年擴大試辦高級中等學校學習區完全免試入學，除延續單校單科別、單校多群多科志願、放榜分發等既有選填志願方式，再新增南投一區聯合撕榜，招生名額從108學年度的7545個，增加到109學年度的8494個。

國中升高中職「全面免試，就近入學」是推動十二年國教的重要政策之一。高級中等學校學習區完全免試入學的方式，106學年採單點學校型態辦理，107、108學年增加區域，奠定基礎。

此入學方式不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數大於各校核定學習區完全免試入學人數時，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取，但並不另外備取；比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額5％為原則。

108學年試辦學習區完全免試入學，共61所公、私立高級中等學校試辦。教育部表示，109學年有單點型學校11所，區域型包括基隆區、南投一區、台南四區、高市六區、屏東區（由屏東二區擴大為屏東區）、花蓮區、台東區、連江縣及澎湖區等9區56校，總計67所公、私立高級中等學校8494個招生名額。

入學方式部分，延續108學年採行的單一學校單一科別志願、單校多群多科志願、放榜分發等選填方式，109學年新增南投一區聯合撕榜方式，提供多校多科別的學習選擇。

109學年擴大試辦高級中等學校學習區完全免試入學，詳細招生對象、名額、招生辦法及重要日程等訊息，已納入招生簡章，1月15日公布於各校網頁及試辦學習區完全免試入學資訊網（http：／／120.101.173.193／），有興趣者可前往查詢。

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