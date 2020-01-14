謝謝您們的奉獻！送國家的英雄 移柩追思影片曝光 12:022020/01/14 中時電子報 鄭年凱 、 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 移柩追思影片，紀念已故參謀總長沈一鳴等英勇犧牲的八位將士。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 移柩追思影片，紀念已故參謀總長沈一鳴等英勇犧牲的八位將士。 移柩追思影片 參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹直升機失事殉職，舉國哀痛，國防部昨日進行移柩儀式，蔡英文總統偕同國防部長嚴德發等人，於國防部大門口向將士致敬。蔡英文感謝殉職國軍將士用一生守護國家，「人生的最後一段路，由我們來陪伴」。 而今日國防部釋出紀念影片，移柩車隊在台灣街頭前進，路旁民眾為英勇犧牲的國軍將士祈福，感謝這八位將領無私的奉獻。 民眾感傷。（趙雙傑攝） 許多上班族趁休息自發前來參加。（趙雙傑攝） 國軍和民眾致意。（趙雙傑攝） 國軍和民眾致意。（趙雙傑攝） (中時電子報) #將士 #移柩 #國防部 #奉獻 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應美伊情勢 總統提4指示 04:092020/01/10 話題觀察 總統緊急召開國安高層會議國內安全存油達128天 04:102020/01/10 財經焦點 黑鷹失事 黑盒子送美解讀要4週 15:532020/01/12 政治 沈一鳴啟靈 高規格路祭 04:102020/01/13 社會新聞 直播》黑鷹殉職將士移柩啟靈 高規格路祭撫慰忠靈 17:032020/01/13 社會 願您們一路好走 黑鷹將士途經國防部蔡英文親致敬 17:532020/01/13 社會 為黑鷹殉職將士致敬 蔡英文：最後一程我們陪伴 19:262020/01/13 政治 沈一鳴8將士移柩 蔡英文總統站國防部大門口致敬 21:202020/01/13 政治 黑鷹殉職官兵告別式 行政院所屬機關14日下半旗 22:412020/01/13 政治 沈一鳴等將士移柩 蔡逐一向靈車鞠躬 04:102020/01/14 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 有夠噁！吳敦義被游淑慧一招打臉 - 政治 趙少康痛批吳敦義：史上最不要臉的敗選聲明！ - 政治 國民黨恐滅頂 藍年輕人怒吼：別再不理我們了！ - 政治 許淑華稱其他人選總統更慘 網友不認同 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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