移柩追思影片，紀念已故參謀總長沈一鳴等英勇犧牲的八位將士。

移柩追思影片

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹直升機失事殉職，舉國哀痛，國防部昨日進行移柩儀式，蔡英文總統偕同國防部長嚴德發等人，於國防部大門口向將士致敬。蔡英文感謝殉職國軍將士用一生守護國家，「人生的最後一段路，由我們來陪伴」。

而今日國防部釋出紀念影片，移柩車隊在台灣街頭前進，路旁民眾為英勇犧牲的國軍將士祈福，感謝這八位將領無私的奉獻。

民眾感傷。（趙雙傑攝）

許多上班族趁休息自發前來參加。（趙雙傑攝）

國軍和民眾致意。（趙雙傑攝）

國軍和民眾致意。（趙雙傑攝）

(中時電子報)