遠百（2903）旗下板橋大遠百14日公布年度營業額數字，去年2019年在新北歡樂耶誕城人潮618萬創新高挹注下，業績超標突破100億元，年成長3％，正式入列百貨「百億俱樂部」。

遠百分析，遠百旗下11店除了信義A13試營運並將於本周日19日正式開幕之外，包括台中大遠百、板橋大遠百與花蓮大遠百等均是遠百體系小金雞，其中，花蓮遠百成長1%，台中大遠百成長4%達近130億元，而板橋大遠百則首破100億元、年增3%，主要是國際精品挹注成長10%、餐飲成長8％表現最為亮眼，而化妝品包括SK-II、Estee Lauder、Dior、LANCOME、CHANEL五品牌加上珠寶I PRIMO等計六品牌年度業績均破億元。

展望新年度，即將開通的捷運三環六線第一階段，新店、中永和、新莊地區消費者在年節採買購物時交通更便利。繼以強調首間數位百貨信義遠百A13後，板橋大遠百也將提升數位服務強化體驗配合行動支付，打造板橋大遠百新年度的成長動能。

首波農曆年節板橋大遠百推出一年一度的「金鼠獻寶好運袋」活動，自25日大年初一早上八點於一樓排隊販售。今年為回饋廣大消費者，好運袋獎項數量大增，中獎率提升三成，好運袋頭獎為價值53萬的「NISSAN MARCH 1.5」汽車等，延續消費熱度，農曆年間更推出滿5000送400促銷，期帶動新春第一檔業績紅盤。

(工商 )