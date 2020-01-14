7-ELEVEN南臺灣第一家品牌聯名店開幕！7-ELEVEN今（14）宣布攜手日本超人氣卡通肖像「卡娜赫拉的小動物」，於高雄開出第二家卡娜赫拉品牌聯名店，13日試營運就吸引上百人朝聖。該店也推出門市限定「CITY CAFE X卡娜赫拉的小動物」聯名咖啡杯、獨家周邊商品等，預料又將掀起一波拍照打卡熱潮！

7-ELEVEN表示，南台灣首家「7-ELEVEN X卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店進駐高雄新崛江商圈，位於高雄市新興區五福二路209、211號，該店共49.4坪、規畫33個座位，牆面大量使用粉黃色系的冰涼檸檬及粉藍色系的萬里晴空曬衣圖，凸顯南台灣的好天氣。

據7-ELEVEN介紹，該店天花板也大量使用天鵝圖中的星星，呈現作者心中的乘著天鵝翱翔行星的夢幻世界，地板則使用落葉款呈現悠閒在樹下，彼此陪伴玩樂在一起的空間概念，均是日本作者首次開放給海外商品與店鋪佈置使用，粉絲們不用出國就可看到。

此外，該店「CITY CAFE X卡娜赫拉的小動物」聯名杯則是門市限定獨家款式，因應不同容量共推出落葉款（中杯）、天鵝款（大杯）、曬衣款（特大杯）3款圖案設計，其中曬衣款專用杯套特別挖空P助服裝，旋轉後可變換表情，只要點CITY CAFE熱飲即可免費擁有。

另一個亮點則是休憩用餐區，有P助與粉紅兔兔共同乘著天鵝翱翔的造型公仔，坐下來還有喝現萃茶的P助與喝咖啡的粉紅兔兔公仔陪伴，到處都充滿超夯拍照熱點，店內並展示日本空運來的絨毛娃娃及各式公仔及作者親簽的簽名板，讓門市有如小型特展，還有多項獨家周邊商品即日起至3月11日，任2件9折優惠，讓粉絲一次蒐集。

(工商 )