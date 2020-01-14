健保署今（14）日表示，健保每年增列之新藥預算約在10～20億元之間，2019年總共新增超過34種新藥、擴增18類疾病藥品的給付範圍，當中又以癌藥最多、占40％，範圍涵蓋乳癌、肺癌、肝癌、大腸直腸癌、胰腺癌等12種癌別。

健保署更提到，今年初健保還增加給付「第二代肝癌標靶新藥、非小細胞肺癌口服化療藥品」，且放寬「B型肝炎」用藥條件，估算超過10萬名病友受惠。

健保署說，以2018年共1,957億元藥費為例，花費最多的藥品即為「抗腫瘤與免疫調節劑」，約有389億元，占整體藥費22％，成長率排名第一。其他包含「心臟血管用藥、全身性抗感染劑、胃腸道及代謝用藥」，分別占整體藥費約16～14％。其中高居國人十大死因之首的癌症，近5年就增加給付了100項新藥，占所有在台上市癌藥的7成。

健保署說，在健保財源尚無法擴充下，新藥的給付對象及條件難免有所限制，因此健保也採取風險分攤機制，要求廠商負擔部分藥費；同時也利用雲端醫療資訊系統，積極管控重複用藥與檢測，避免不必要的浪費，將節省下來的經費用來給付更多其他新藥，或是放寬尚未滿足醫療需求疾病的藥品給付限制，讓更多病友獲得接受新藥治療的機會。

(工商 )