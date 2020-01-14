南港(2101)公布2019年獲利自結數，稅前淨利創下3年來新高，稅後淨利有望創8年來最高，今天股價盤中轉強，漲幅逾3％，重新站回近兩個月來高點。公司明天將召開法說會，說明今年展望。

南港2019年營收111.13億元，年增率6.4％，營業利益7.39億元，年增7成，營益率約6.64％，稅前淨利13.53億元，每股稅前盈餘約1.62元。南港輪胎本業以售後維修市場為主，營收規模穩定在100億左右，由於去年原物料價格回落，加上新產品推出，使得獲利營收成長表現優於營收。

南港業外備受矚目，「世界明珠」開發案正式動工，2023年完工。法人指出，總銷金額若以住宅一坪150萬起跳、商辦一坪110萬起跳估算，扣除出售給聯強後商辦可售坪數約1.8萬坪，住宅約3萬坪，車位共有1,185個，車位一個約300萬，總銷金額大約可達800～1,000億元，預計2024年完工認列，南港大約可認列82％的獲利，隨著售價比當初預期更高，利潤率也有機會更佳。

(時報資訊)