歐系外資出具台股策略報告，預期台股今年的震盪區間在10500-12500之間。上半年台股在充沛的市場資金以及5G題材下多頭可望有支撐，但下半年則要看5G相關產品的銷售實績，若銷售不如預期，則大盤指數恐有回檔風險。歐系外資喊「買進」5檔個股分別為：台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)、廣達(2382)、豐泰(9910)；而喊「賣出」則有：台塑化(6505)、台化(1326)、中鋼(2002)、鴻準(2354)、緯創(3231)。主導盤勢3核心：5G、iPhone和中美貿易協議結果。

從資金面來看，歐系外資認為，在全球低利率的環境下，台股的殖息率平均高達3.5%，對追求息收的資金具有相當的吸引力。因此，資金動能有支撐。而在兩岸問題方面，由於民進黨持續執政，因此兩岸應該就是維持現況，中國政府已經自去年8月開始限制個人遊客到台灣旅行。

歐系外資也表示，往年台股和GDP以及iPhone產品循環週期的相關性很強。因此，如果GDP增長在上半年放緩，並在下半年逐步恢復，則台股可能會以類似的方式移動。從產品週期的角度來看，若是iPhone新品有創新革命性的主力產品推出，則和台股的關聯性強，若只是款式升級小改變則和台股關聯性就低。

而在5G方面，歐系外資認為目前5G相關的股價已經有一部份反應了題材而上漲，但並未考慮到未來GDP如果放緩對5G衝擊的風險，而GDP是否放緩，中美貿易協議結果是關鍵。

(時報資訊)