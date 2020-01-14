雲頂郵輪集團因應智慧旅遊浪潮，率先斥資近千億建置完善的KIOSK自動化報到系統，此次宣布引進台灣、砸下千萬於基隆港建置12台KIOSK自助報到機。（記者林資傑攝）

雲頂郵輪集團因應智慧旅遊浪潮，率先斥資近千億建置完善的KIOSK自動化報到系統，此次宣布引進台灣、砸下千萬於基隆港建置12台KIOSK自助報到機，將辦理登船報到手續大幅減少至20秒便能完成，較人工報到約可節省旅客95％的報到時間。

雲頂表示，集團結合AI智慧科技和雲端應用，積極打造郵輪智慧旅遊，此次獨家引進KIOSK自助報到系統，未來規畫將陸續推出人臉辨識功能、市區預辦登船、智慧機器人、藍芽鎖智能手機操控等服務，讓旅客出遊享受更便利的智慧服務。

雲頂今（14）日於基隆舉辦「邁向2020、再登雲頂」KIOSK自動化報到服務記者會，出席的基隆市長林右昌表示，今年預計將有620艘次郵輪停靠基隆，目前正修建優化基隆港東、西岸碼頭，希望春節過後首艘來台的郵輪，便可使用新的東岸旅客大樓。

林右昌指出，在西岸旅客大樓同步改建完成後，希望能使基隆港每小時處理的旅客報到人次提升達3千人次。此外，包括城際轉運站、海洋廣場擴建、郵輪轉運中心及大基隆歷史場景再現等重大建設將陸續完工，屆時將有更多觀光旅遊資源能吸引旅客駐足。

據Cruise Industry News指出，亞洲郵輪市場近10年來維持高成長，目前已占全球市場13％，為全球郵輪市場發展的重要引擎。台灣國際郵輪協會理事長吳勳豐指出，台灣郵輪人口40萬，目前滲透率僅1.66％，相較於新加坡達6.66％、香港達3.47％，提升空間仍大。

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，集團重視台灣市場，1997年麗星郵輪以基隆為母港、深耕台灣迄今已超過22年。星夢郵輪全新「探索夢號」去年完工後旋即來台，展開以基隆為母港的首航服務，「世界夢號」更選在暑期熱門檔期提供基隆、高雄雙母港航次。

劉曉寧指出，今年「世界夢號」加碼提供10個航次，旗下高端品牌水晶郵輪亦將訪台，預計全年載客量可望突破25萬人次。因應基隆市政府積極投資、推動基隆港建設優化，雲頂以行動力挺全力配合，選擇基隆港作為全台首個提供自助化報到服務的國際郵輪港。

雲頂指出，旗下麗星郵輪已於去年底正式啟用KIOSK自助報到機，目前已在新加坡、香港及中國大陸等地使用，其中新加坡使用率高達7成。此次引進台灣，首波先導入「寶瓶星號」提供服務，後續包括星夢郵輪、水晶郵輪來台亦將同步適用KIOSK自助報到便利。

此外，麗星郵輪歡慶「寶瓶星號」來台10周年，為擴大開發客群市場，將推出多種具特色的主題航次，並在春節檔期推出海上年夜飯活動，將年貨大街搬上郵輪，以台灣過年必吃、必買、必玩3大主軸，搭配異國過年小吃推出6大主題區，體驗各國新年年節風味。

(時報資訊)