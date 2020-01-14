市場研究公司Gartner和IDC周一出具最新報告，2019年第四季全球PC銷售成長，帶動全年銷售由跌轉升，為8年來首見。

Gartner報告，2019年第四季全球PC銷售年增2.3%，達到706萬部，全年銷量為2.61億部。IDC報告第四季全球PC銷售年增4.8%，達到718萬部，全年銷量成長2.7%，達2.667億部，結束連續8年來的衰退。2011年全球PC銷量成長1.7%。

Gartner指出影響PC銷售的兩個正反因素：微軟不再支援Windows 7作業系統促使企業投資新硬體，為PC銷售注入強心針，但英特爾CPU短缺限制了PC銷售力道，否則PC銷售成績會更好。IDC在報告中指出，未來PC市場仍有其挑戰，但去年是一個清楚的訊號，PC需求仍然存在，儘管面臨著新型態電腦崛起和行動運算裝置需求成長。

根據IDC報告，全球前三大PC製造商聯想、惠普和戴爾共掌控65%的全球PC市場。聯想市占率達24.8%，仍排名第一；其次為惠普市占率23.9%和戴爾市占17.4%。三家大廠在去年第四季均大有斬獲，戴爾單季PC銷量成長近11%。Gartner的數據幾乎相同。

根據Gartner調查，去年第四季蘋果Mac電腦全球出貨量估算為526萬部，較2018年同期的543萬部下滑3%，市占率由7.9%縮小至7.5%，仍排名第四。前三名為聯想、惠普和戴爾，其第四季銷售和市占均見成長。Gartner報告並指出，華碩和宏碁分別排名第五和第六，市占分別由5.9%跌至5.8%，以及由5.6%小升至5.7%。蘋果Mac電腦全年銷量下滑0.9%，估算為184萬部，全年市占為7%，亦排名第四。

(時報資訊)