台中市自1月25日起加碼推出「雙十公車」，台中市長盧秀燕（前排左1）、交通局長葉昭甫（後排）與市議員張彥彤（前排左2）、劉士州（前排左3）、李中（前排右1）等人登上公車，試刷悠遊卡。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕14日宣布，台中市自1月25日（大年初一）起加碼推出「雙十公車」，搭乘公車10公里以內免費，超過最多只收10元，要讓民眾坐好坐滿，她說：「這是送給市民的新年禮物」；台中市府交通局長葉昭甫也邀請民眾，春節期間來台中參觀「2020台灣燈會」，可多加利用這項新優惠。

市府交通局14日在舉辦台中「雙十公車」上路記者會，市議員李中、劉士州、張彥彤及邱素貞等人與會。盧秀燕表示，目前台中市公車10公里免費政策已經非常成功，但是超過10公里部分，車資上限為60元，往返就需120元，以海線的鄉親、學子搭乘公車通勤者每天往返市區來說，最高一個月就需花費2000多元，對部分家庭而言也是沉重負擔。

盧秀燕表示，市府推出「雙十公車」政策，將超過10公里的車資上限，降為10元，希望能照顧更多弱勢家庭，也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，不但能節能減碳、減少空汙，也可以活絡地方經濟，一舉多得。

盧秀燕指出，市府推出「雙十公車」政策，僅需多負擔約1億多元，就能為民眾提供更完善服務，「這是市府送給市民的新年禮物」。

(中時 )