喉嚨痛、發燒、覺得疲累，一般人通常都以為只是感冒，不過醫師表示，急性肝炎一開始也會出現發燒、喉嚨痛、頭痛等類似感冒的症狀，常被誤以為是小感冒而忽略治療。醫師提醒，當小便顏色改變就可能是肝病警訊。

《良醫健康網》報導，日本肝臟權威渡辺純夫指出，肝病的自覺症狀不多，急性肝炎一開始會出現發燒、喉嚨痛、頭痛等類似感冒的症狀，也會伴隨全身倦怠、食慾不佳或嘔吐；此外，肝病患者的尿液顏色也會變得跟紅茶一樣深，而且體重可能會減輕。

若惡化成肝硬化之後，就會出現黃疸、腹水、意識不輕、神智混亂等肝性腦病變。如果出現膚色、眼白變黃、日夜顛倒、神經錯亂、腹部腫脹、手掌變紅、男性胸部變大等症狀，就表示肝病已惡化到某種程度，一定要及早就醫。

醫師提醒，由於壓力會導致自律神經失調、刺激交感神經，流到肝臟的血液量也會減少，因此壓力過大會對肝臟造成極大負擔。至於讓肝臟休息最好的方式就是睡眠，睡眠能抑制能量代謝，減輕肝臟負擔，而且睡覺時大腦會分泌成長荷爾蒙，藉此修復虛弱的肝臟。建議每天睡7∼8小時，才能讓肝臟徹底休息進行修復，並盡量在11點以前上床，養成規律的作息與適當運動，是遠離肝病的不二法門。

(中時電子報)