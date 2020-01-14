北市第六選區（大安）民進黨立委落選人謝佩芬以7萬5718票、得票率42.3％不幸敗給對手藍委林奕華，但也創下民進黨在大安區史上最高票，雖敗猶榮。她14日在《周玉蔻嗆新聞》受訪指出，國民黨中空，會逐漸變成新黨，而民眾黨這次拿下5席立委，「對民進黨是最大的警訊跟危機！」

主持人問，這次大選年輕人似乎比較支持民眾黨，謝佩芬表示，民眾黨在國會保有5席對民進黨是最大的警訊跟危機，民眾黨主席柯文哲已表明2022要遍地開花，再攻2024，藍綠最大的對手可能就是民眾黨。

謝佩芬說，國民黨每次輸了都喊說要改革，可是台灣2000年政黨輪替後，大家看到民進黨出了很多新的人，黨主席跟總統都換了很多人選，國民黨主席怎麼盤點都那幾個，甚至還說前總統馬英九可能回鍋，如今中常委又紛紛辭職，但「改選之後再全部回去嗎？」都看不到有心的人出來，「中空」是很大的問題。

她認為，國民黨大部分的人選前都不大聲附和說要「下架吳斯懷」，選後才敢說，而政黨總是需要更換人跟傳承，國民黨下面的新生代都沒接起來，沒讓人感受到活力的氣息，這樣國民黨會變成新黨，而新黨也漸漸走入歷史。

談到選舉過程，謝佩芬說，她是大安區單一選區由史以來對上國民黨的最高票，並創新高，蔡英文總統也在這小贏1.9％，有很多年輕人跟首投族投她，代表這裡不是踢不動的鐵板，且許多外省老先生因為不滿國民黨親共，所以不再支持，林奕華也只敢在國宅裡放韓國瑜的看板，因韓在大安區不受歡迎。

謝佩芬說，大家都覺得她是砲灰，即便她被分配到的資源也很少，以前在聯合國當外交官也被看不起，但她一直以來都練就很堅強的心志，沒有家族派系包袱，有機會也會繼續留在政壇努力，不排斥再參選，任何適合她的地方都可以，

(中時 )