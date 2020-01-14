過年家中有許多豐盛的佳餚，不少人會因疼愛寵物而想分食或替牠們加菜，但要特別注意，這些常見的年菜對毛孩來說可是危機重重，吃錯恐傷身。
1.帶刺魚肉
年菜中必備的魚肉，烹煮方式通常比較鹹、油，若給毛孩吃的話，對他們的腸胃負擔會很大，且若魚刺沒有除乾淨，還可能會刺傷食道，因此不太適合讓毛孩食用。
2.糕點類
有吉祥寓意的糕點，像是年糕、發糕多是糯米製成的，對人來說已經是不易消化的食物，對毛孩來說更是，且黏性較強還可能讓毛孩噎到，因此最好避免餵食毛孩糕點。
3.帶骨雞腿
雞腿感覺很適合給貓狗加菜，但一般人吃的雞肉料理，調味方式恐對毛孩來說太重，且尖銳的骨頭恐刺傷毛孩，導致牠身體不適。
4.糖果餅乾
過年桌上總少不了餅乾糖果，但高糖且含有色素與化學原料的零嘴，對毛孩有害無益，要特別注意別讓貪吃的寶貝們偷吃。
【本文獲Mao Up 毛起來授權轉載】
(中時電子報)
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