選舉時提供免費電檢測服務 里長丟了工作

林偉信／台北報導

台北市萬華區菜園里里長周世雄，競選時間因穿競選背心前往2選民住處，免費提供系爭用電檢測，台北地院署及競選對手紀昱全提起當選無效訴訟，高院維持一審判決，認定周的行為違反選罷法判他當選無效確定。周男丟了里長工作。

北檢及紀昱全提告主張，周世雄在選舉期間，向菜園里吳姓及馬姓里民提供免費測量電箱溫度服務，以約使投票權為一定之行使，足以動搖選民之投票意向，周的當選應屬無效，請求法官判決當選無效。

台北地院判周當選無效，周男提上訴，高院審理後指出，周在選舉期間製作並發放載有免費提供系爭用電檢測的競選文宣，里民收到該文宣後，依該文宣所示電話與周世雄連繫，周世雄因此穿著競選背心，前往其2人之住處，免費提供系爭用電檢測。

合議庭認為，周世雄在競選期間穿著競選背心，免費為里民蓮提供用電檢測服務，而用電檢測於客觀上具有相當經濟價值，使其2人為一定投票權行使之行為，具有相當之對價關係，且確實已影響2人之投票意向構成賄選罪，判周世雄當選無效定讞。

(中時 )