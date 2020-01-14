交通部公路總局今（14）日表示，深受國人矚目的武陵農場櫻花季即將開跑！經武陵農場針對場內櫻花開放時程評估後，2020年度櫻花季疏運時程為2月8日～29日，共計22日，並包含228連續假期前2日（2月28日至29日）。

公路總局說，為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，並悠遊高品質的賞櫻空間，比照往年，再次與退輔會暨森林保育事業處、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光局暨參山國家風景區管理處、臺中市政府及宜蘭縣政府等相關單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

第一，在場內總量管制方面，公路總局說，櫻花季期間武陵農場實施總量管制「每日進場人數6,000人」，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

第二，是道路交通管制，公路總局說，有三項，包含：台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制；台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

第三，公路總局說，團客須預約入場。櫻花季每日開放團客「20部甲類(大型)遊覽車及10部乙類(中型)遊覽車入場(須加裝GPS設備)」，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

第四，公路總局說，櫻花季期間還有公共運輸接駁，包含：國光客運臺北車站－武陵農場；臺北市府轉運站－武陵農場；宜蘭轉運站－武陵農場；羅東轉運站－武陵農場；三星鄉綜合運動場－武陵農場；以及梨山－武陵農場等6大路線。且為配合場內總量管制措施，各路線每日提供車票數量介於200～1,000人不等。

至於各路線票價，公路總局說，臺北─武陵農場：全票730元、優待票450元。宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元。羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元。三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元。梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。

公路總局說，若是臺北及宜蘭地區至武陵農場的旅客，可由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，1月15日起開放預售。若是梨山至武陵農場，則一律採現場預售，由豐原客運於發車前一日下午4時至6時在梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張，售票期間為2月7～28日。更多資訊請民眾上「公路總局109年武陵農場櫻花季疏運措施專頁」查詢。

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