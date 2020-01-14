勞動部今天發布「勞工生活及就業狀況調查」，勞工曾在下班後接獲服務單位以如LINE等通訊軟體交辦工作達22％，而必須當下執行工作占12.4％，平均每月時數為6.4小時。

顯示勞工近一年來有加班占46.3％，加班比率創近3年新低，平均每月時數達15.9小時，而加班的主因則是「趕貨或業務上需求」、「工作太多」。

調查發現，有67.3％的勞工對延長工時的看法以「因為有加班費而考慮或樂於加班」，而收入越低比率越高，未滿3萬元以上有7成同意、8萬元以上僅有不到5成；調查指出，勞工近一年加班每次未領取加班費或補休占9.5％，未領取加班費或補休主要原因為「單位告知是責任性工作」、「單位規定不給付加班費也不補休」；但依勞基法，若延長工時未領取加班費或補休，可處2萬元至100萬元罰鍰。

該調查也指出，勞工在工作上有困擾占 29.1％,遭遇之困擾以「薪資太低」、「體力衰退」較多勞工在工作上有困擾占29.1％，遭遇之困擾以「薪資太低」最高占 9.6％；該調查指出，勞工希望增加工作時數達8.3％，主因為希望增加薪水。

(中時 )